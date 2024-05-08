- Gündem

DEM Parti ilçe binası kurşunlandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde DEM Parti İlçe Başkanlığı'na silahla ateş açıldı. Olayda, parti binasına 14 mermi isabet etti.

DEM Parti ilçe binası kurşunlandı mask
DEM Parti ilçe binası kurşunlandı
DEM Parti ilçe binası kurşunlandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Birecik ilçesi Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi'nde dün gece saatlerinde silah sesini duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler DEM Parti İlçe binasına ateş açıldığını belirledi. Ekipler yaptıkları incelemede, parti binasının camına 14 merminin isabet ettiğini tespit etti. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, konunun yakından takip edildiği kaydedilerek, "Birecik ilçemizde 08.05.2024 tarihinde gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği belirlenmiş olup, failin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gerekli tahkikata başlanılmış olup konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

# Polis, tespit, kurşun, şüpheli, Silah

08 May 2024 - 11:07 DHA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL