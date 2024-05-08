İstanbul 2124 Game Jam başlıyor

StartGate Maslak'ta gerçekleşecek olan Game Jam, 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve katılımcılar, The Sandbox metaverse dünyasında İstanbul'un tarihini, sokaklarını, gökyüzünü ve kültürünü yeniden tasarlayacak.

İstanbul'un yüzyıl sonraki halini farklı oyunlaştırma yaklaşımlarıyla The Sandbox metaverse'de yorumlayacak katılımcılar birbirinden zengin içeriklerle dünya şehri olan İstanbul için bugünden ilham alacak. Game Jam süresince katılımcılar, kendi deneyimlerini tasarlamak ve geliştirmek için The Sandbox'un sunduğu ücretsiz Game Maker ve VoxEdit araçlarını kullanarak hayal güçlerini konuşturacak.

Toplam 30.000 SAND Ödül Havuzu:

1. sıra: 6.500 SAND + 1x1 LAND

2. sıra: 3.500 SAND + 1x1 LAND

3. sıra: 1.500 SAND + 1x1 LAND

7 X Mansiyon Ödülü: Her biri 500 SAND

Deneyimlerin Yayınlanması Sonrası Ödül Havuzu: 15.000 SAND

Yaratıcılar, bireysel deneyimlerin kendi kendine yayımlama sürecinden sonra alacakları ortalama puanlara dayalı olarak ek SAND ödülü alabilecek.