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İstanbul 2124 Game Jam başlıyor

The Sandbox, StartGate ve YTU GamesUp iş birliği ile düzenlenecek olan İstanbul 2124 Game Jam'a son başvuru 14 Mayıs olarak duyuruldu. Kabul edilen başvuruların 15 Mayıs'ta açıklanacağı etkinlikte öğrenciler ve oyun geliştiriciler, İstanbul'u 2124 yılında nasıl hayal ettiklerini gösterecek.

İstanbul 2124 Game Jam başlıyor mask

StartGate Maslak'ta gerçekleşecek olan Game Jam, 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve katılımcılar, The Sandbox metaverse dünyasında İstanbul'un tarihini, sokaklarını, gökyüzünü ve kültürünü yeniden tasarlayacak.

İstanbul'un yüzyıl sonraki halini farklı oyunlaştırma yaklaşımlarıyla The Sandbox metaverse'de yorumlayacak katılımcılar birbirinden zengin içeriklerle dünya şehri olan İstanbul için bugünden ilham alacak. Game Jam süresince katılımcılar, kendi deneyimlerini tasarlamak ve geliştirmek için The Sandbox'un sunduğu ücretsiz Game Maker ve VoxEdit araçlarını kullanarak hayal güçlerini konuşturacak.

Toplam 30.000 SAND Ödül Havuzu:

1. sıra: 6.500 SAND + 1x1 LAND

2. sıra: 3.500 SAND + 1x1 LAND

3. sıra: 1.500 SAND + 1x1 LAND

7 X Mansiyon Ödülü: Her biri 500 SAND

Deneyimlerin Yayınlanması Sonrası Ödül Havuzu: 15.000 SAND

Yaratıcılar, bireysel deneyimlerin kendi kendine yayımlama sürecinden sonra alacakları ortalama puanlara dayalı olarak ek SAND ödülü alabilecek.

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08 May 2024 - 10:49 DHA İstanbul/ Sariyer- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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