İstanbul 2124 Game Jam başlıyor

StartGate Maslak'ta gerçekleşecek olan Game Jam, 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve katılımcılar, The Sandbox metaverse dünyasında İstanbul'un tarihini, sokaklarını, gökyüzünü ve kültürünü yeniden tasarlayacak.
İstanbul'un yüzyıl sonraki halini farklı oyunlaştırma yaklaşımlarıyla The Sandbox metaverse'de yorumlayacak katılımcılar birbirinden zengin içeriklerle dünya şehri olan İstanbul için bugünden ilham alacak. Game Jam süresince katılımcılar, kendi deneyimlerini tasarlamak ve geliştirmek için The Sandbox'un sunduğu ücretsiz Game Maker ve VoxEdit araçlarını kullanarak hayal güçlerini konuşturacak.
Toplam 30.000 SAND Ödül Havuzu:
1. sıra: 6.500 SAND + 1x1 LAND
2. sıra: 3.500 SAND + 1x1 LAND
3. sıra: 1.500 SAND + 1x1 LAND
7 X Mansiyon Ödülü: Her biri 500 SAND
Deneyimlerin Yayınlanması Sonrası Ödül Havuzu: 15.000 SAND
Yaratıcılar, bireysel deneyimlerin kendi kendine yayımlama sürecinden sonra alacakları ortalama puanlara dayalı olarak ek SAND ödülü alabilecek.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.