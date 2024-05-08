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Taş Kağıt Makas'tan heyecan dolu bir bölüm

KANAL D’nin çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun yeni bölümünden heyecan dolu bir tanıtım filmi yayınlandı. Değişen dengelerin herkesin hayatına yansıdığı tanıtım, seyri yüksek bir bölümün sinyalini verdi.

Taş Kağıt Makas'tan heyecan dolu bir bölüm
Taş Kağıt Makas'tan heyecan dolu bir bölüm
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MF Yapım imzalı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamları yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünden yeni bir tanıtım filmi seyirci ile buluştu. Fecir’in Harun’u kovduğu, Umut’un ise Harun’un yerine geçtiği tanıtım, Umut’un yeni planına dair merakı arttırdı.

Taş Kağıt Makas'tan heyecan dolu bir bölüm

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen yer alıyor.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.

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08 May 2024 - 10:41 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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