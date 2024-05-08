Avcılar’da gece kulübüne silahlı saldırı

Saldırı, 5 Mayıs Pazar günü saat 06.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'ndaki bir gece kulübüne düzenlendi. Plakasız gri renkli bir otomobille gece kulübü önüne gelen 3 şüpheli, aracın içerisinden tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırının ardından inceleme başlatan Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından saldırganların olayda kullandığı aracın plakasız olduğunu belirledi. Bölgedeki iş yerlerinin kameraları ile MOBESE kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, araç kiralama şirketinden kiralandığı belirlenen otomobilin, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir sokakta park edildiğini belirledi.Şüpheli M.G. ve G.Ç. ise, saldırıda kullandıkları 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli B.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Şüphelilerin otomobilden gece kulübüne ateş açarak uzaklaştıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Yolda yavaşlayarak duran otomobildeki şüpheliler gece kulübüne ateş ederken, silahlı saldırıyı fark eden taksi şoförü sağ şeritte bir süre bekleyerek kurşunların hedefi olmaktan kurtuluyor. Görüntülerde şüphelilerin otomobille uzaklaşmasından saniyeler sonra devriye görevi yapan polis aracının gece kulübünün önünden geçerek şüphelileri takip ettiği anlar da görülüyor.
İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.