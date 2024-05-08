Malatya'da 'change araç' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde depremde hasar gören araçların motor şase numaralarını başka araçlar üzerinde kullanan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin üzerine kayıtlı olan 267 araçtan 47 araçta 'change' yapıldığı tespit edildi. Malatya merkezli İstanbul, Bursa, Isparta ve Hatay illerinden 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise Suriye'nin Afrin ilçesinde yakalandı. Change yapılan araçlara ise el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.