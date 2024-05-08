Güney Kore’ye biyoteknoloji çıkartması

8-10 Mayıs’ta gerçekleşecek ziyaretin ilk gününde Dr. Ercan Varlıbaş, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kore Temsilcisi Taha Saran ve Yatırım Ofisi Sağlık Sektör Sorumlusu Kerem Fidan’ın da katılımları ile konferansı ziyaret etti ve Incheon şehri Serbest Ticaret Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sang Woon Kim ile iki ülke arasında teknolojik iş birliği ve karşılıklı yatırımların desteklenmesine yönelik görüşmelerde bulundu.

İŞ BİRLİĞİNE DAVET

Dr. Ercan Varlıbaş, tüm Koreli Biyoteknoloji firmalarını İstanbul’da kurulmakta olan Biyoteknoloji Vadisi’ne yatırım yapmaya ve Türk firmalarla iş birliğine davet etti. Vadinin stratejik konumu ve avantajlarından bahseden Varlıbaş, Kore ile Türkiye arasındaki dostluk ve ticari ilişkilerin daha da geliştirebileceğini vurguladı.

Başkan Sang Woon Kim ise Türk heyetinin ziyaretinden memnun olduklarını ve Serbest Bölge olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Programın yarınki ayağında, Yatırım Ofisi ve 70 bin üzeri üyesi bulunan Korea International Trade Association (KITA) ev sahipliği ile organize edilen Türkiye odaklı Biyoteknoloji Semineri’nde Dr. Ercan Varlıbaş davetlilere Biyoteknoloji Vadisi ve Türkiye biyoteknoloji sektörüne ilişkin konuşma gerçekleştirecek.