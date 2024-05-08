Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları gerekçesi ile haklarında yakalama emri çıkarılan 16 firari şüpheli, sanık ve hükümlünün, Ankara'da bulundukları adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda 15'i gözaltına alındı. Yakalananlar hakkında adli işlem başlatılırken, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.
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15 FETÖ şüphelisi yakalandı
Ankara'da haklarında yakalama emri bulunan FETÖ/PDY üyesi 15 firari şüpheli, sanık ve hükümlü gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.