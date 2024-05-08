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15 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ankara'da haklarında yakalama emri bulunan FETÖ/PDY üyesi 15 firari şüpheli, sanık ve hükümlü gözaltına alındı.

15 FETÖ şüphelisi yakalandı mask

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları gerekçesi ile haklarında yakalama emri çıkarılan 16 firari şüpheli, sanık ve hükümlünün, Ankara'da bulundukları adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda 15'i gözaltına alındı. Yakalananlar hakkında adli işlem başlatılırken, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

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08 May 2024 - 09:32 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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