Organize suç örgütüne operasyon düzenlendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından elebaşı cezaevinde bulunan Umut Öken'in olduğu Diyarbakır merkezli organize suç örgütüne yönelik 8 ilde 'Mahzen-39' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kurşunlama, tehdit, baskı yoluyla esnafı yıldırıp iş yerlerini ele geçiren, sözde mahkemeler kurup ara buluculuk yaparak haksız kazanç temin eden organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli, Diyarbakır, Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş'ta yakalandı. Yapılan aramalarda, 14 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konuldu.

Operasyonları koordine eden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.