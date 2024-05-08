08 May 2024 - 07:40- Asayiş G:

İplik fabrikasındaki yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki iplik fabrikasının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

İplik fabrikasındaki yangın söndürüldü
İplik fabrikasındaki yangın söndürüldü
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Yangın, saat 02.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan iplik fabrikasının bacasında çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikanın bacasında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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08 May 2024 - 07:40 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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