İplik fabrikasındaki yangın söndürüldü

Yangın, saat 02.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan iplik fabrikasının bacasında çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikanın bacasında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.