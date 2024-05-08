Kepçeye çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, saat 17.10 sıralarında Gülağaç- Gülpınar beldesi yolunda meydana geldi. 2 çocuk babası Abdulkadir Savaş yönetimindeki AEE 579 plakalı motosiklet, yolun sağına dönen Süleyman Ülger'in (40) kullandığı kepçeye çarptı. Savaş, devrilen motosikletten yola düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Abdulkadir Savaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçe operatörü Süleyman Ülger ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza yerine gelen Savaş'ın yakınları ise gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.