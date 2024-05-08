08 May 2024 - 05:26- Asayiş G:

TIR alev alev yandı

Tuzla, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otoyolda yoğun trafik oluştu.

TIR alev alev yandı
TIR alev alev yandı
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Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikameti Tuzla Orhanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde bulunan TIR'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför TIR'ı emniyet şeridine çekerken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, otoyolda yoğun trafik oluştu. Ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.

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08 May 2024 - 05:26 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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