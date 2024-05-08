TIR alev alev yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikameti Tuzla Orhanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde bulunan TIR'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför TIR'ı emniyet şeridine çekerken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, otoyolda yoğun trafik oluştu. Ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.