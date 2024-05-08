Boks makinesini çalıştıramayınca tekmelediler

Olay, geçen pazar günü gece saat 22.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkında meydana geldi. Park içerisinde bulunan bir büfeye ait olan ve gece saatlerinde kullanıma kapalı olan boks makinesinin yanına gelen 4 genç cihazı çalıştırmak istedi. Madeni para atılarak çalışan cihazın kilitli olan yumruk atılan topunu indirmek isteyen 4 genç dakikalarca uğraştı. Önce makineyi para atarak topu indirmeye çalışan gençler daha sonra cihazı yumruklayıp tekmeler attı. Çalıştıramadıkları boks makinesine hasar veren gençler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. 4 gencin boks makinesini çalıştırmak için uğraştığı ve cihazı yumruklayıp tekme attıkları o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.