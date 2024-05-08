Aldığı yatırımın ardından yeni marka kimliğini tanıttı



Yaz sezonu yaklaşırken birçok kişi, tatil planlarını netleştiriyor. Konuya dair yapılan araştırmalar, insanların 2024’teki seyahatlerinde geçtiğimiz yıla kıyasla daha fazla destinasyonu ziyaret etmeyi planladığına işaret ediyor. Pek çok kişi, tatillerini her açıdan kusursuz ve konforlu deneyimlere dönüştürmeyi arzuluyor. Kredi kartına puan aktarma, koşulsuz bilet iptali, akıllı uçuş gibi yenilikçi teknoloji ve hizmetleriyle seyahat ekosisteminde kullanıcıları önceliklendiren çözümler sunan Turna.com, Manivela Ventures’a hisse satışının ardından, değişimin ilk adımını attı. Kurumsal kimliğini yenileyerek büyük bir reklam kampanyasıyla yeni sezona giriş yapan on yıllık seyahat platformu, böylece daha akıllı, hızlı ve kişiselleştirilmiş en iyi seyahat deneyimini sunmayı hedefliyor.

“Bu vizyon, kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımımızı simgeliyor”

Yeni kurumsal kimliklerinin ve vizyonlarının, platformlarının dinamizmini, yenilikçiliğini ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımını simgelediğini belirten Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, şu açıklamada bulundu: “Marka kimliğimizi ve vizyonumuzu yenileyerek sektördeki gücümüze güç katacak oldukça heyecanlı bir döneme başladık. Manivela Ventures'ın pazarlama gücüyle birlikte hedeflerimize en kısa sürede ulaşıp büyük başarılara imza atacağız. Önce Türkiye'de, sonra globalde en iyi seyahat deneyimini kullanıcılarla buluşturarak yenilikçi hizmetlerimiz ile sektöre yön veren bir marka haline geleceğiz.”

Manivela Ventures’dan güçlü İK ve pazarlama yatırımı

Manivela Ventures desteğiyle ekibini dört ay içinde %50 büyüten Turna.com'un Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, televizyonlarda ve dijital kanallarda düzenleyecekleri reklam kampanyalarıyla Türkiye’deki 70 milyonu aşkın internet kullanıcısının tamamına ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, “Yeni döneme ‘Fırsatlara Seyahat' mottosuyla adım attık. Alanında deneyimli ve başarılı profesyonelleri bünyemize katarak büyümemizi sürdüreceğiz. Yıl sonuna kadar yapacağımız pazarlama ve müşteri deneyimi yatırımlarıyla kullanıcılarımıza çeşitli kampanya ve fırsatlar sunarak seyahat deneyimine en çok değer katan marka olmayı amaçlıyoruz. Bireysel taraftaki hizmetlerimizi kusursuz bir deneyimle tamamlamayı hedefliyoruz. Kurumsal tarafta ise şirketlerin seyahat alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacağız” diyerek sözlerine şöyle sonlandırdı:

“Teknoloji odaklı çözümlerimizle artık sadece bir seyahat platformu olarak değil, seyahat teknolojileri sağlayıcısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyüme hedefleri doğrultusunda inovasyon kapasitemizi ve operasyonel etkinliğimizi artırmayı planlıyoruz. Feribot ve tur ürünleriyle hizmet yelpazemizi zenginleştirirken, kısa süre içinde seyahat ekosisteminin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılayacağız. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda inovasyon kapasitemizi ve operasyonel etkinliğimizi de yoğunlaştıracağız.”