TruKKer, deniz ve hava taşımacılığına da başlayacak



Lojistik sektörü, ekonomik büyümeyi teşvik eden ve toplumsal refahı artıran unsurlardan biri haline geldi. Özellikle pandemiyle birlikte artan e-ticaret ivmesiyle daha da önem kazanan sektörün, önümüzdeki yıllarda da büyümeyi sürdürmesi bekleniyor. Küresel lojistik pazarının, 2030’a kadar yıllık %10,7'lik ortalama artışla 18 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Büyüyen pazarda, entegre ve esnek hizmetlere ihtiyaç duyulurken, Ortadoğu'nun önde gelen dijital nakliye ağı TruKKer, yeni girişimi Omnilog ile bu ihtiyaca cevap veriyor. Ortadoğu, Türkiye ve Doğu Avrupa'daki 10 pazarda kara lojistiği alanında hizmet veren şirket, Omnilog’un lansmanını yaparken, onu entegre bir nakliye şirketi olarak konumlandırıyor.

Omnilog'un lansmanı, TruKKer’in taşımacılık alanında kurumsal şirketlere yönelik geliştirdiği yetkinlik ve birikimleri stratejik bir şekilde genişleteceği anlamına geliyor. MENA Bölgesi’nin (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) en büyük kara taşımacılığı ekosistemiyle 1.200’den fazla büyük ölçekli kurumsal müşteriye hizmet veren TruKKer'in Omnilog girişimi, şirketin bütünsel lojistik çözümleri ve entegre hizmetlerinin artacağına da işaret ediyor.

Üç kıtada ticaret yollarını birbirine bağlayacak

Omnilog, kapsamlı çok modlu taşımacılık seçenekleriyle farklı nakliye ihtiyaçlarını karşılayacak. Hızlı hava taşımacılığından uygun maliyetli deniz taşımacılığına ve verimli kara taşımacılığına kadar, müşteri gereksinimlerine göre uyarlanmış esneklik sağlayacak.

Küresel ticari faaliyetlerinde verimlilik ve güven arayan şirketlere değer yaratan teklifler sunmaya hazır olduklarını belirten Omnilog Genel Müdürü Ingo Kloepper, “Omnilog ile entegre lojistik hizmetlerini bir adım ileriye taşıyoruz. Omnilog olarak, bölgenin önde gelen nakliye ekosistemi TruKKer'in vizyonunun önemli bir yansımasıyız. Asya, Avrupa ve Amerika’daki ana ticaret yollarını birbirine bağlamaya hazırlanıyoruz. Tedarik zincirlerini daha reaktif ve gerçek zamanlı hale getiriyoruz” dedi.

“Daha konsolide hizmetlere odaklanıyoruz”

TruKKer, teknolojiden yararlanarak gerçek zamanlı izleme ve rota optimizasyonu yaparak lojistiği optimize ediyor, nakliye sektöründe yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği teşvik ediyor. Nakliye şirketi, IFC, Mubadala, STV, ADQ gibi güçlü bölgesel ve uluslararası kurumsal yatırımcıların yanı sıra, son olarak Investcorp tarafından destekleniyor.

Omnilog’un, teknolojik yenilikleri, sürdürülebilir uygulamaları ve müşteri odaklı yaklaşımı birleştirerek endüstrinin yeni standartlarını belirleyeceğine dikkat çeken TruKKer Kurucusu ve CEO’su Gaurav Biswas ise şunları söyledi: “TruKKer olarak, dijital nakliye ağıyla desteklenen, ölçek ve güvenilirlik açısından güçlü bir pazar liderliğine sahibiz. Kara taşımacılığında elde ettiğimiz başarıların ardından, müşterilerimiz için daha konsolide hizmetlere odaklanıyoruz. Omnilog ile hava ve deniz taşımacılığı alanında da hizmet vermeye başlıyoruz.”

“Doğu ile MENA arasındaki bağlantımızı güçlendiriyoruz”

TruKKer CDO’su Muataz Alsafi, “Omnilog, mevcut kara taşımacılığı kapasitelerimizin ötesinde dinamik bir genişlemeye işaret ediyor. Attığımız bu önemli adımla, Doğu ile MENA arasındaki bağlantımızı güçlendiriyor, iş ağımızı yeni sorumluluklar üstlenecek ve esnek hale getirecek şekilde büyütüyoruz” açıklamasını yaptı.

TrukKer Avrupa Bölge Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Hakan Arıkan da şunları aktardı: “Son iki ila üç yılda TruKKer'in Türkiye'deki ve ticaret pazarlarındaki büyümesi hızlı oldu. Ekonomisi sanayiye dayalı bir ülke olan Türkiye, uluslararası yük taşımacılığında da önemli bir merkezdir. Omnilog sayesinde, tedarik zinciri ihtiyaçlarına ve zorluklarına yönelik tamamlayıcı hizmetler sunacağız.”