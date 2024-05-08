TMB, İnşaat Sektörü Analizi Raporunu Yayınladı

Rapora göre, 2023 yılının dördüncü çeyreğindeki %10,8'lik büyüme, özellikle deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının etkisiyle kaydedildi. Ancak, 2023 yılında ilk çeyrek %5,3, ikinci çeyrek %7,2 ve üçüncü çeyrek %7,8 büyüme oranlarına revize edilerek, sektörün genel performansı daha detaylı bir şekilde değerlendirildi. Bu revizyonlar sonucunda, inşaat sektörünün genel ekonominin üzerinde %7,8 oranında büyüme kaydettiği belirtildi.

Gayrimenkul sektörü ise 2023 yılında %2,7'lik bir büyüme kaydederken, inşaat sektörü ile kıyaslandığında daha yavaş bir büyüme trendi sergiledi.

"İnşaat Sektöründeki Büyüme Trendi Olumlu Ancak Zorluklar Devam Ediyor"

Perlanest Gayrimenkul Kurucu Ortağı Birsen Engin, inşaat sektöründeki büyüme trendini değerlendirerek, bu gelişmenin olumlu olduğunu ancak sektördeki zorlukların devam ettiğini belirtti. Engin, "İnşaat sektöründe yaşanan büyüme, sektörün tekrar canlanması adına önemli bir adım. Ancak, bu büyüme oranının daralmanın tamamını telafi etmediğini görmekteyiz. Sektördeki karşılaşılan sorunlar, yapısal reformlar ve sektöre yönelik desteklerle aşılmalıdır" şeklinde konuştu.

Sektörün Daha Sağlam Bir Temel Üzerine Oturması İçin Destek Şart

Engin, ayrıca, inşaat sektöründeki büyümenin devam etmesi ve sektörün daha sağlam bir temel üzerine oturması için hükümetin ve ilgili kurumların sektöre desteklerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik, kalite ve yenilikçilik gibi unsurların da sektörün geleceği için önemli olduğunu dile getirdi.

TMB'nin yayınladığı bu rapor, Türkiye'nin inşaat sektörünün performansını değerlendirmek ve sektördeki paydaşlara rehberlik etmek adına önemli bir kaynak olarak dikkat çekiyor.