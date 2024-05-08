Tetra Pak’tan “Sürdürülebilir Ambalaj Araştırması"

Tüketim yaklaşımlarına yönelik çarpıcı sonuçları ortaya koyan “Tetra Pak Sürdürülebilir Ambalaj Araştırması”, 29 ülkede yapıldı. Türk tüketicilerin yaklaşımını da analiz eden kapsamlı araştırma, 14 bin 500 kişiyle gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre tüketicilerin büyük bölümü, evlerindeki gıda israfını azaltmak için çözüm arayışı içerisinde. Bu kapsamda tüketicilerin yüzde 82’si, çevresel sorunların kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor. Çevresel anlamda en fazla endişe duyulan konular ise çevre kirliliği, ormansızlaşma ve bilinçsiz arazi kullanımı, su kıtlığı, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ısınma/iklim değişikliği, gıda israfı olarak sıralanıyor.

Gıda israfını önlemenin yolları ön plana çıktı

Araştırmaya katılan tüketicilerin görüşlerine göre yüzde 46’lık kesim, geri dönüşüm için atıkları ayrıştırıyor. Yüzde 44, kendisi ve/veya ailesi tarafından israf edilen yiyecek-içecek miktarını azalttığını belirtiyor. Yüzde 36’lık kesim ise geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen ambalajları daha fazla tercih ediyor. Tüketicilere göre gıda israfını önlemenin olası başlıca çözümleri; ambalajlarda akıllı fonksiyonların bulunması, örneğin daha kolay boşaltılabilmesi, daha kolay ambalajların geliştirilmesi, ürünlere daha uzun raf ömrü sağlayan ambalajların tasarlanması, güvenle açılıp kapatılabilen ambalajlar geliştirilmesi, her ürünün farklı boyutlar seçeneğinde sunulması olarak öne çıkıyor.

Tüketiciler, birden fazla kullanılabilen ambalajların yaygınlaşmasına sıcak bakıyor

Tüketicilerin yüzde 60’ı plastikleri, yüzde 56’sı kartonları geri dönüşüm için ayırıyor. Ambalaj özelinde baktığımızda tüketicilerin yüzde 65’i cam şişeleri, %60’ı plastik şişeleri ve %46’sı teneke kutuları geri dönüşüm için ayırıyor. Tüketicilerin yüzde 63’ü, çevresel anlamda duyarlı bir ambalaja sahip ürünler üreten markaları daha fazla tercih edeceğini belirtirken, yüzde 87’si ise birden fazla kullanılabilen ambalajların yaygınlaşmasını olumlu değerlendiriyor.

Karton ambalajın güçlü yanları da araştırmada yer aldı

Araştırmada yer alan bir çarpıcı veri de tüketicinin marka tercihinde markanın çevreye duyarlı iletişiminin yeri konusunda oldu. Bu kapsamda tüketicilerin yüzde 86’sı, bir markanın çevresel konular hakkında konuştuğu takdirde ürünlerini satın almaya daha istekli olacaklarını söylüyor. Tüketicilere göre karton ambalajın çevreye duyarlılık bakımından diğer ambalaj çeşitleri anlamında güçlü yanları ise kolayca ezilip atık hale getirilebilir olması, biyoçözünür olması, geri dönüştürülmüş materyalden üretilebiliyor olması, biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkisinin düşük olması, bitki bazlı malzemeyle üretilmesi olarak sıralanıyor.