Mercedes-Benz Türk’ün BioHarmony Projesi ödül getirdi

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası Çevre ve Bakım ekibi, Daimler Truck AG’nin “Yeşil Hedefler” Programı kapsamında düzenlediği Green Mover Award Yarışması’nda, biyolojik arıtmadan çıkan atık suyun tekrar arıtılıp endüstriyel proseste kullanımına imkan tanıyan BioHarmony Projesi’yle ‘Yeşil Üretim’ kategorisinde ödüllerle döndü. Hoşdere Otobüs Fabrikası Tesis ve Bakım Grup Müdürü Emre Gülçeken, Malzeme ve Proses Tekniği Grup Müdürü Cüneyt Polat ile proje mühendisleri Kerem Kara, Hüseyin Türkoğlu, Ahmet Sedat Cesur, Elif Ceren Kalkan ve Hülya Gölebatmaz, ödüllerini 24 Nisan tarihinde Stuttgart’ta gerçekleştirilen törenle aldılar.

Projenin Kahramanı Bakteriler

BioHarmony Projesi kapsamında, fabrikanın atık suyunun tekrar arıtılmasında önemli bir engel teşkil eden yağ oranının belirli bir seviyenin altına düşürülmesi için bakteriler kullanılıyor. Biyolojik arıtma öncesi toplanan atık suya eklenen bakteriler, yağ oranını %90 oranında azaltarak çıkış suyunu istenen kritik düzeyin altına indiriyor. Bu yöntemle, biyolojik arıtma tesisinde %30 su tasarrufu sağlanırken senede 80.000 ton su da geri kazandırılacak. Proje kapsamında biyolojik arıtma sonrası çıkan çamur oranının %78, yıllık CO2 emisyonunun ise 142 ton azaltılması öngörülüyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası Sürdürülebilirlik Alanında Yatırımlarına Devam Ediyor

2019 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda devreye aldığı pilot Güneş Enerjisi Santrali projesi ile kurulumdan bu yana toplam 356 ton CO2 salımını engelleyen Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda 6.433 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağladı. Hayata geçirdiği sürdürülebilirlik projeleri ile çevreye saygılı üretim prensibini benimseyen Mercedes-Benz Türk, spesifik enerji tüketiminde hayata geçirdiği uygulamalarla da Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2023 yılında en düşük spesifik enerji değerine ulaştı.

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Mercedes-Benz Türk Hakkında:

Mercedes-Benz Türk, 1967 yılından bu yana Türkiye’de ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, 2020 yılına kadar kamyon ve otobüs gruplarındaki faaliyetlerine ek olarak Mercedes-Benz marka hafif ticari araçların ve Daimler AG çatısı altındaki tüm otomobil markalarının satışını gerçekleştirmiştir. Daimler AG, 2020 yılında kamyon ve otobüs ile otomobil ve hafif ticari araçlar birimlerini iki ayrı şirket yapısı altında topladı. 01.12.2021 itibarıyla da ayrı bir tüzel kişilik olan “Daimler Truck AG”’ şirketi altında; Mercedes-Benz Türk A.Ş., Daimler Truck’ın 3 büyük kamyon üretim tesisinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası, Daimler Buses’ın dünyadaki en büyük otobüs üssü olan Hoşdere Otobüs Fabrikası ve bünyesinde bulunan iki AR-GE merkezi ile Kamyon ve Otobüs gruplarından sorumlu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Yaklaşık 1.4 milyar avro yatırım hacmiyle Mercedes-Benz Türk A.Ş. bugün Türkiye’nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından biridir ve 7.000’i aşkın personel istihdam etmektedir.