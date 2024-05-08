Yüksekova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı. Jandarma ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 bin 880 Euro, 16 bin 990 Dolar, 22 bin 400 lira , 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 59 bin 199 adet piyasa değeri 500 bin lira tıbbi İlaç ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.