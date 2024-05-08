- Asayiş

Yüksekova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı. Jandarma ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 bin 880 Euro, 16 bin 990 Dolar, 22 bin 400 lira , 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 59 bin 199 adet piyasa değeri 500 bin lira tıbbi İlaç ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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08 May 2024 - 01:08 DHA Hakkari- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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