Yüksekova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı. Jandarma ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 bin 880 Euro, 16 bin 990 Dolar, 22 bin 400 lira , 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 59 bin 199 adet piyasa değeri 500 bin lira tıbbi İlaç ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.