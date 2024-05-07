Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda finalde!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 1-0 yendi. 0-0’lık ilk maçın ardından rövanş maçını 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, kupada finale yükselen ilk takım oldu. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü 70’inci dakikada Ernest Muçi kaydetti.

21’inci dakikada Rashica’nın savunma arkasına pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy’un şutunda meşin yuvarlak yakın köşeden yan ağlarda kaldı.

29’uncu dakikada Rashica’nın sağ iç kulvardan ceza sahasına ortasında arka direkte kafayı vuran Muçi’nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir’in kucağına gitti.

31’inci dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan Muçi’nin sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

40’ıncı dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bassogog, pasını Flips’e çıkardı. Flips’in hafif sağ çaprazdan yerden şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

44’üncü dakikada ceza sahası sol çaprazından paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Muçi’nin sert şutunu kaleci Ertaç Özbir çeldi. Dönen topla buluşan Salih Uçan’ın ceza sahasına ortasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Semih Kılıçsoy'un rövaşatasında savunma meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

50’nci dakikada Efkan Bekiroğlu’nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Chatzigiovanis’in yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.

55’inci dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Çıkarken Salih Uçan’ın kaptırdığı topun ardından Tolga Ciğerci’nin pasıyla ceza sahası ilk metrelerinde Bassogog’un sol ayakla yerden plase vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı güçlükle çıkarırken ardından savunma topu uzaklaştırdı.

70’inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Geriden pasla çıkmaya çalışan MKE Ankaragücü savunmasında Tolga Ciğerci, ayağının kaymasıyla dengesini kaybetti ve son bir hamleyle topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Muçi, içeriye kat ettikten sonra hafif sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

82’nci dakikada Muçi’nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun’un sert şutunda kaleci Ertaç Özbir’in parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direkten kornere çıktı.

90+6’ncı dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Muçi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü 1-0 yenerek finale yükseldi.