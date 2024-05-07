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Mamak Belediyesi Meclisi’nde 4. Oturum Gerçekleşti

Mamak Belediyesi Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısı dördüncü oturumu, Başkan Vekili Erdoğan Doğan başkanlığında gerçekleşti.

Mamak Belediyesi Meclisi’nde 4. Oturum Gerçekleşti mask
Mamak Belediyesi Meclisi’nde 4. Oturum Gerçekleşti
Mamak Belediyesi Meclisi’nde 4. Oturum Gerçekleşti
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Meclisin dördüncü birleşiminde görüşülen maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Türkçeyi, Türk Dilini ve Kültürünü korumak ve geliştirmek gayesi ile daha önceki yıllarda tavsiye şeklinde alınan kararlar çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde yeni açılan işyerlerinde kaç adet Türkçe tabelalı işyeri açıldığına ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca alt yapı, tarım ve hayvancılık, çevre ve sağlık komisyon raporları da oy birliği ile meclisten geçti.

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07 May 2024 - 18:44 Ankara/ Mamak- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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