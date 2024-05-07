Mamak Belediyesi Meclisi’nde 4. Oturum Gerçekleşti

Meclisin dördüncü birleşiminde görüşülen maddeler oy birliği ile kabul edildi.
Türkçeyi, Türk Dilini ve Kültürünü korumak ve geliştirmek gayesi ile daha önceki yıllarda tavsiye şeklinde alınan kararlar çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde yeni açılan işyerlerinde kaç adet Türkçe tabelalı işyeri açıldığına ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.
Ayrıca alt yapı, tarım ve hayvancılık, çevre ve sağlık komisyon raporları da oy birliği ile meclisten geçti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.