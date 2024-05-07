Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda belirlenen 38 kişiye yönelik 33 adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 30’u yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 gram metamfetamin, 210 gram esrar, 1 gram bonzai, 29 kök Hint keneviri, 20 gram kenevir tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 26 tabanca, 17 tabanca üst kapağı, 31 şarjör, 2 av tüfeği, 50 fişek, 2 bıçak, 1 Kalaşnikof kasaturası ve 1 muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.