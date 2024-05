Sidrex, Bengisu Avcı'ya sponsor oldu

Ege Üniversitesi (EÜ) Teknoparkı'nda 2016 yılında başlayan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ve FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı tesiste üretilen gıda takviyesi Sidrex'in ürün lansmanı, 'Bitkilerin Dönüşüm Hikayesi ve Daha Sağlıklı Yaşam' temasıyla gerçekleştirildi. Sidrex'in, maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'ya sponsor olduğu da 'Asla Yalnız Yüzmeyeceksin' başlığıyla düzenlenen lansmanda açıklandı. Avcı, ay sonunda beşinci kanal geçişini yapacak.

Prof. Dr. Hüseyin Can ve Sidrex Marka Direktörü Büşra Eroğlu'nun 'Bitkilerin Dönüşüm Hikayesi ve Daha Sağlıklı Yaşam' temasıyla gerçekleştirdiği tanıtıma, doktorlarının yanı sıra diyetisyenler, eczacılar ve üst düzey sağlık yetkilileri katıldı. Oyuncu ve milli sporcu Çağla Kubat'ın da eşlik ettiği lansmana, İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda basın mensubu katıldı. Tanıtımda, Okyanus Yedilisi'nde dört kanalı yüzerek geçen ultra-maraton sporcusu Bengisu Avcı, 'Marka Elçisi' olarak açıklanırken, genç sporcunun bu ay gerçekleştireceği Molakai geçişi hakkında bilgiler paylaşıldı.

'GIDA DESTEĞİ ALMAK ŞART'

Lansman, Prof. Dr. Hüseyin Can'ın 'Günümüz Dünyasında Değişen İhtiyaçlar' başlıklı konuşmasıyla başladı. Can, sunumunda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre 'Tam İyilik Hali'ne vurgu yaparken, "Değişen yaşam koşullarının bireyler üzerindeki yıpratıcı etkisini azaltmak için gıda desteği almak, artık neredeyse şart oldu. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, yaşamımızda her zamankinden daha büyük bir öneme sahip. Gıda endüstrisindeki suistimaller ve değişen yeme-içme alışkanlıklarımız, bizi olumsuz etkiliyor. Buna hareketsiz yaşam da eklendiğinde, her geçen gün sağlıklı nesillerden uzaklaşıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Can, TÜİK 2022 verilerine de dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“TÜİK'in 2022 Türkiye Sağlık Araştırması'nda 15 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 20,2'sinin obez, yüzde 35,6'sının ise fazla kilolu olduğu görüldü. Güneş ülkesi olmamıza rağmen, D vitamini eksikliği, özellikle kadın ve çocuklarda demir eksikliği ise Türkiye'de oldukça yaygın bir sorun. Bu da birçok farklı sağlık problemini de beraberinde getirebiliyor. Bu bir iki örneğe dahi bakarak, 'doyuyoruz ama beslenemiyoruz' diyebiliriz. Sidrex ise yenilikçi bir gıda takviyesi markası olarak, sağlık ve wellness dünyasında yepyeni formülasyonlarla daha sağlıklı bir yaşama destek olmak üzere yola çıktı. Sidrex'in her ürünü, doğanın sunduğu, bilimsel temellere dayanan vitamin, mineral ve bitkisel içeriklerle uzmanlar tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda özenle tasarlandı."

'İZMİR, MODERN TIBBIN DOĞDUĞU TOPRAKLAR'

Marka Direktörü Büşra Eroğlu ise fiziksel aktiviteyi, doğallığı ve zindeliği desteklediğini de belirterek “Tarihte modern tıbbın İzmir'de başladığı görülüyor. Yaşadığımız kentin bu özelliği, Sidrex markasını yaratırken bize yol gösterdi. Ayrıca Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda doğan bir gıda takviyesi markası olarak, FDA onaylı tesislerde üretim yapma konusunda ise yine İzmir'in öncü özelliğinden ilham aldık. Böylelikle bitkilerin dönüşüm hikayesini başlatarak Sidrex'i yarattık. Sidrex; İzmir gibi enerjik, İzmir gibi doğal ve İzmir gibi pozitif bir marka" dedi.

Eroğlu, konuşmasının son bölümünde ise ultra-maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'nın bu ay gerçekleştireceği Molakai geçişi hakkında bilgi vererek, “Bengisu Avcı, bizim marka elçimiz. O artık asla yalnız yüzmeyecek, Sidrex'in gücü her zaman yanında olacak" ifadelerini kullandı.

'DÖRT KANALI GEÇEN İLK VE TEK TÜRK KADINI'

Okyanus Yedilisi'nde dört kanalı yüzerek geçen dünyadaki ilk ve tek Türk kadını unvanlı Bengisu Avcı ise Sidrex ile çıktığı yolculuktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Okyanus Yedilisi, dünyanın en zorlu yedi kanalının yüzerek geçildiği bir meydan okuma. Her biri 35-40 kilometrelik parkurları, 8-10 saat aralıksız yüzerek geçiyoruz. Burada bizden istenen; her zaman en doğal halimizle suya girmek. Yarışma esnasında yüzdürücü veya termal mayolar, tempo verici cihazlar, soğuktan koruyucu ekipmanlar kullanamıyoruz. En doğal halimiz ile suda olmak ile Sidrex'in doğanın gücünü yansıtan gıda takviyeleri çok uyumlu bir birlikteliğin ilk adımları oldu" açıklamalarında bulundu.

'TÜRK KADINI EN ZORU BAŞARABİLİR'

Bengisu Avcı, mayıs ayındaki Molakai geçişi ile ilgili de şunları söyledi:

“Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık ve Cook boğazlarını geçtim. Geriye Molakai, Kuzey Kanalı ve Tsugaru kaldı. Molakai için ay sonunda Hawaai'ye gidiyorum. Eylül ayında Kuzey Kanalı geçişim var. 2025'te ise Tsurgaru'yu geçip dünyada bunu başaran ilk ve tek Türk kadını olmayı istiyorum. Türk kadınları her şeyin en iyisini, en güzelini ve en zorunu yapabilir. Damarlarımızda bunu başaracak asil bir kan var. Sidrex'in desteğini bu süreçte yanımda hissetmek bana bambaşka bir güç veriyor. Gerçekten çok zor bir spor yapıyorum. Soğuk su, dev dalgalar, rüzgar, akıntı, her şeyle mücadele ediyorum. Başaramazsam hikayemi kimse duymayacak. Yaşadığım zorlukları kimse bilmeyecek. Hep bu duygularla yürüyorum. Ama artık yalnız değilim ve bu, gerçekten tarif edilemeyecek kadar güzel bir duygu."