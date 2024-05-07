"Asgari ücreti ve emekli maaşını konuştuk"

Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, CHP’ye katılan eski İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem’e rozet taktı. Özel, yeni üye kampanyası kapsamında üye olan 4'üzler İlayda, Berkay, Tolgay ve Gökay Algül’e de rozet taktı. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den talep ettikleri randevunun 1 gün sonra karşılandığını belirterek, "Sayın Bahçeli’ye, onun şahsında MHP’nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Kendisiyle gayet olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hem ev sahipliği, hem de görüşmedeki fikir alışverişleri, geçmişte Türkiye siyasetinde şahit olduğu bazı gelişmelerden yaptığı kıymeti aktarımlar için, istifade ettiğimiz görüşler için teşekkür ediyorum" dedi.

'ASGARİ ÜCRETİ VE EMEKLİ MAAŞINI KONUŞTUK'

Özel, görüşmeye ilişkin, "Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, kendisinin yaptığı değerlendirmeleri ve tebriklerini kabul ettiğimiz, bundan sonraki süreç dahil olmak üzere son derece yapıcı bir şekilde gerçekleştirdiğimizi paylaşabilirim. Dış politikada Filistin, Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye’nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşma, CHP’nin milletimiz yapılacak ilk seçimlerde başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisi olduğunu; ancak yurt dışında Türkiye’nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdik. Kendisinin seçimlerden önce paylaştığı gibi, 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücretin eridiğini, temmuz ayında zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı, temmuz zammının sadece küçük işletmelere, KOBİ’lerin sırtına bırakılmayıp, devletin yapması gerekenleri, her ikimizin de birer milletvekili, genel başkan olarak üzerimize düşenleri hatırladık, karşılıklı konuştuk. Atanmayan öğretmenlerden staj ve çıraklık mağdurlarına, kademeli emeklilik beklentisinden uzman çavuşların, emekli astsubayların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. 28 Şubat davasının mağdur tutuklularından Anayasa Mahkemesi kararlarının görülen davalarda uyulmamasından duyduğumuz endişeye kadar görüşlerimizi ifade ettik" dedi.

‘TUTANAKLAR PARTİ ARŞİVİNE GİRMİŞTİR’

Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın en üst görevlerinde bulunmuş bir büyükelçi tarafından devlet geleneklerine uygun tutulmuş notları partinin arşivine girmiştir. Önümüzdeki dönem görev yapacak genel başkanlarımıza aktarılmak üzere ancak biz neler söylediğimizi, söyledikten sonra ne cevap aldığımızı, o konuda söylemek bizim işimiz değildir. Ancak onu beklemek, izlemek ve o konuda ihtiyatlı bir iyimserlikle beklenti içinde olmak bizim pozisyonumuzdur" diye konuştu.

Özel, yerel seçimler sonrasında yapılan anketlerde partisinin birinci çıktığını belirterek, "Geçmişte yaptığımız hataları tekrar etmeyeceğimizi söylemiştim. Bu, genel başkan, yardımcıları ve üyeleri için de öyledir. Hazır birinci parti iken, işler yolunda gidiyorken, bir seçim yeni geride kalmışken ve gelecek seçime daha zaman varken aday tartışılması, dostumuz tarafından iyi niyetle yapılsa ve bazı kötü niyetliler tarafından kışkırtılmaya çalışsa da hiçbirimize faydası olmayan bir tartışmadır. Gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın, CHP’nin ivmesini düşürmek, gücünü azaltmak, deyim yerindeyse ona çelme çakmaktan başka bir gayreti yoktur. Dün Merkez Yönetme Kurulu toplantısında açıkça ifade ettim. Hiçbir arkadaşımın ne kadar iyi niyetle olsa, ne kadar soru da gelse bu tartışmalara dahil olmasını doğru bulmam, istemem. Her birimiz gönlümüzdeki adayı, gönlümüzde tutarak, gönüllerimizdeki ortak bir duyguyu ön plana çıkarmak lazımdır. Kimin gönlünden kimin geçtiğinin hiçbir önemi yoktur. Günü geldiğinde CHP’nin bir adayı olacak. O aday, CHP’nin seçilmişleri, üyeleri, halkın sesini dinleyerek, bilimsel yöntemlerden yararlanarak, seçilmiş organlarında ve grubunda kararlaştırılarak, Anayasa nasıl diyorsa öyle, bu seçim başarısı nasıl geldiyse öyle belirlenecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. CHP'nin Genel Başkanı olarak, kendi adaylığımı dayatmak, CHP’nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun. Bundan sonraki süreçte hepimizin ortak doğrusu bu parti için omuz omuza, yan yana, bu partinin hiçbir değerinden korkmadan, popülerleşeneni kıskanmadan, güçleneni destekleyerek, yanlışımızı uyararak, örterek, doğrumuzu alkışlayarak bu partinin tüm belediyelerindeki her birisi bu partinin evladı olan yıldızlarını güçlendirerek, bu partiyi güçlendirmek boynumuzun borcudur. CHP kendi evlatlarından korkmaz. CHP birileri istiyor diye birbiriyle uğraşmaz. CHP Türkiye ittifakını kurdu, o ittifakı iktidar yapacak" ifadelerini kullandı.

' ANKARA'DA EMEKLİ MİTİNGİNİ GERÇEKLETİRECEĞİZ'

Özel, yerel seçim kampanyası döneminde emeklilere yaptığı çağrıyı hatırlattı. Özel, "Rize, Antalya, Tekirdağ, Kilis ve Türkiye’nin dört bir yanından geldiler, bizimle oldular. Gaziantep, İzmir ve Ankara’da toplandılar. Şimdi o emeklileri unutmuş değiliz. Şimdi onlarla birlikte olma zamanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün emeklileri ve onlara destek vermek isteyen herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara’daki, ‘Büyük Emekliler Mitingi'ne davet ediyorum. Örgütlerimizle emeklilerin yanında olacağız. Emeklilere söz verdik; onlar yıllarca bu memlekete hizmet ettiler, ter döktüler, dirsek çürüttüler, hizmet ettiler. Şimdi onları unutamayız, herkes bir gün emekli olacak ve emeklinin hakkına Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkacak" diye konuştu.

Özgür Özel, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorduğu, 'Cumhurbaşkanının iade-i ziyareti ne zaman olacak' sorusuna "Cumhurbaşkanlığı ekibi randevu isteyince bakacağız" yanıtını verirken, 'Siyasette yumuşama dönemi ne zaman başladı?' sorusuna "Normalleşmeye yumuşama demeyeceğiz, normali bu" değerlendirmesinde bulundu.