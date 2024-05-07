Sinan Ateş'in faili kim?

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Sinan Ateş cinayeti hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, faillerin neden bulunamadığını ve bu konuda AK Parti'nin yargıya müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

Karamahmutoğlu'nun açıklaması şu şekilde; "Sinan Ateş cinayeti daha ne kadar süre ile politik bir şantaj, tehdit unsuru olarak kullanılacaktır? Kamuoyu bu sorunun cevabını merakla bekliyor. Belli ki Sinan Ateş siyasi cinayeti, bir ülkücünün katillerinin tepesinde Demokles’in Kılıcı gibi sallandırılmaya devam edecektir. Muhataplarını yani eline ülkücü kanı bulaşmış olanları politik rehin olarak tutmak maksadıyla kullanılacaktır. Elinde ülkücü kanı bulunan bazı siyasi kadrolar, adeta muktedirler tarafından rehin alınmıştır. AKP hükümetinden beklediğimiz; yargıya müdahale etmemesidir. Bu siyasi cinayetten bir menfaat devşirmemesidir. Türk adaletinden beklediğimiz ise bu cinayetin karar alıcılarını, azmettirenleri dosyaya dahil etmesi, adaletin eksiksiz olarak yerine getirilmesi ve toplum vicdanının daha fazla kanatılmaması, adaletin geciktirilmemesidir."