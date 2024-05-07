AK Parti’li gençlerden protesto

AK Parti Gençlik Kolları, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan 'SayStop' yürüyüşü yaptı. İzmir’de, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, ellerindeki İngilizce ve Türkçe, ‘Kudüs Özgür Değilse Dünya Tutsaktır‘, ‘Filistin Davasında Gazze’ye, Kudüs’e ÜniAK’dan bin selam olsun', ‘Bebekler Ölmesin diye Boykottayız‘, ‘Kudüs için, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Filistin için‘, yazılı dövizlerle 'SayStop' sloganları atarak yürüdü.

Basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Mehmet Burak Keskin, “1948’den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığı, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini almıştır. 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır" diye konuştu.

'EYLEMLERİMİZE SES VERMEYE DAVET EDİYORUZ'

Keskin, şöyle devam etti:

"İnsanlığın yaşadığı acıları; canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen ikiyüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze’deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır. AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze’de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz SayStop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğiz. 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve SayStop eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."