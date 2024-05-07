O isim artık CHP'de!

İYİ Parti eski Genel İdari Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, sosyal medya platformu X'ten CHP'ye dahil olduğunu duyurdu.
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Bahadır Erdem CHP'ye katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.