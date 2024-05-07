Cipiyle kamyonete çarptı

Kaynaşlı ilçesinde, geçen cumartesi günü, yakınının düğününe katılan K.D. gelin alma töreninin ardından 06 GSF 94 plakalı cipiyle konvoya katıldı. K.D., konvoydaki hiçbir aracın gelin arabasının arkasına geçmesine izin vermezken, trafikte tehlike oluşturacak manevralar yaptı. K.D. bu sırada bir kamyonete çarptı. Diğer tarafındaki otomobil sürücüsü ise cipin aracına çarpmasından son anda kurtuldu. Cipin tavan kısmındaki kameranın kaydettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlandı ve tepkiye sebep oldu.
Düğün konvoyunda tehlikeli şekilde araç kullanıp araçlara zarar veren K.D. polis ekipleri tarafından yakalanıp Kaynaşlı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından K.D.'ye, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 14 bin 780 TL ceza kesilip, hakkında adli işlem başlatıldı. K.D. ifadesi sonrası serbest kaldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.