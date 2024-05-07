Cipiyle kamyonete çarptı

Kaynaşlı ilçesinde, geçen cumartesi günü, yakınının düğününe katılan K.D. gelin alma töreninin ardından 06 GSF 94 plakalı cipiyle konvoya katıldı. K.D., konvoydaki hiçbir aracın gelin arabasının arkasına geçmesine izin vermezken, trafikte tehlike oluşturacak manevralar yaptı. K.D. bu sırada bir kamyonete çarptı. Diğer tarafındaki otomobil sürücüsü ise cipin aracına çarpmasından son anda kurtuldu. Cipin tavan kısmındaki kameranın kaydettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlandı ve tepkiye sebep oldu.

Düğün konvoyunda tehlikeli şekilde araç kullanıp araçlara zarar veren K.D. polis ekipleri tarafından yakalanıp Kaynaşlı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından K.D.'ye, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 14 bin 780 TL ceza kesilip, hakkında adli işlem başlatıldı. K.D. ifadesi sonrası serbest kaldı.