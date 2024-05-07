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Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah'ı karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah'ı havaalanında karşıladı.

Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah'ı karşıladı mask

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah'ı, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı. Arap ülkeleri haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan El Sabah, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak. İki lider buradaki töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçecek. Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların İmza Töreni'nin ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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07 May 2024 - 14:58 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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