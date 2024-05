“Gazze'nin insani yardıma ulaşımı engellenemez"

KIZILAY Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, İsrail güçlerinin Refah sınır kapısını insani yardımlara kapatmasını değerlendirdi. Gazze'de yaşananların çok büyük bir insani trajedi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, “Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden insani dramı sonlandırmak üzere taraflar arasında başlayan ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalmasını Türk Kızılay olarak endişeyle karşılıyoruz. Bölgede bir an önce acil ve kalıcı ateşkes koşullarının sağlanması ve kıtlık riskiyle karşı karşıya olan Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaşması adına her türlü çabanın gösterilmesi için dünya kamuoyuna açık çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, değerlendirmesinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de yaklaşık 7 aydır devam eden çatışma süreci, can kayıpları ve ağır yaralanmaların yanında nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 1.1 milyon insanı felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya getirdi. Dünya Gıda Programı'na göre gıda güvensizliği bakımından en şiddetli seviye olan bu aşama, gıda kaynaklarının ve açlıkla başa çıkma kapasitesinin tamamen tükendiği anlamına geliyor. Gazze'de özellikle çocuklar arasında yetersiz beslenme rekor seviyeye ulaştı. Bölgede iki yaşından küçük her 3 çocuktan biri akut derecede yetersiz besleniyor. Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı kuzey kesimlerde ise kıtlık riski her geçen gün artıyor.

"Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke konumunda olmayı sürdüren Türkiye, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında bugüne dek bölgeye havayolu ve denizyoluyla yaklaşık 50 bin tona yakın yardım malzemesi gönderdi. Operasyon kapsamında Türk Kızılay ve AFAD iş birliğiyle Gazze'ye gönderilen 'İyilik Gemileri' bölgedeki en temel ihtiyaçları hızla karşılamaya katkı sağladı.

"Gazze'ye çatışmaların öncesinde günlük yaklaşık 500 TIR ile temel tüketim malzemeleri giriyordu. Çatışmalar sürecinde ortalama 100 TIR'ın girişine izin verildi ve bu Gazze'deki durumu her geçen gün daha kötü bir seviyeye indirdi. En sonunda ise dün (6 Mayıs 2024) yaşanan gelişmelerin ardından İsrail tarafının Refah sınır kapısının Filistin tarafının kontrolünü ele geçirdiği ve kapıyı insani yardımlar dâhil olmak üzere giriş çıkışa kapattığı bilgisi alınmıştır. Bu gelişme çok vahim sonuçları beraberinde getirecektir. Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının artarak devam etmesi gerekirken, tamamen bu yolun kapatılması beraberinde açlık ve kıtığı getirecektir. Kızılay olarak bu gelişmelerden büyük bir üzüntü ve endişe duyuyoruz. Biran önce kalıcı ateşkes için çağrımızı yineliyor, bunun olmaması durumunda insani yardımlara ilişkin güvenli koridorların hiçbir şekilde kapanmamasını istiyoruz.

"Yaşanan son gelişmenin ardından başta Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayları olmak üzere, bölgedeki tüm muhataplarımızla Gazze'ye alternatif yollardan insani yardım ulaştırılması için neler yapılabileceğini görüşmeye başladık. Gazze'nin kuzeyindeki sınır kapılarının bu çerçevede daha fazla insani yardım geçişine biran önce açılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

"Türk Kızılay olarak Gazze'ye yönelik insani yardım çabalarımızın kesintisiz bir şekilde süreceğini bildiriyor, kalıcı ateşkes çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."