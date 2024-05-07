Yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık'ta astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile 'Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu' başlıklı basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır, Türk bilim tarihi açısından oldukça önemli süreçlerden geçtiklerini kaydederek, "Ortaya koyduğumuz 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' ile ülkemizin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açtık. Bugün Türkiye, artık kendi uydusunu geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke konumundadır. Görevdeki ilk yılını başarıyla tamamlayan, ülkemizin metre altı çözünürlüklü ilk milli gözlem uydusu İmece ile artık dünyanın her yerinden hiçbir kısıt olmadan görüntü alabilme kabiliyetine sahibiz. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 8 Temmuz haftasında uzaya göndereceğiz. Türksat 6A ile haberleşme uydusu geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip 11 ülkeden biri olacağız. 4 bin 250 kilogram ağırlığında, 35 bin 786 kilometre irtifada sabit yörüngede görev yapacak milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı yüzde 81 yerlilik oranıyla üretmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ UZAY PROGRAMI'NDA 10 HEDEF BELİRLEDİK'

Uzay teknolojilerinin uydularla sınırlı olmadığının farkında olduklarını vurgulayan Bakan Kacır, "Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi daha güçlü bir şekilde koruyabilmek, küresel uzay yarışında önemli bir oyuncu olabilmek adına Milli Uzay Programı'mızı ilan ettik. Program kapsamında 10 hedef belirledik. Bu hedeflerden biri de 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu'dur. Türkiye için artık uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Sırada diğer astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu bulunuyor. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun astronotumuz; daha sonra ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından milli savunma sanayi şirketimiz ROKETSAN'da (Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.) 5 yıl süreyle Aviyonik Sistem Mühendisi olarak çalışmıştır" diye konuştu.

'7 DENEY İCRA EDECEK'

Bakan Kacır, Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu için oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024 tarihinde Virgin Galactic'in, ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek. Yaklaşık 1,5 saatlik bir sürede gerçekleşmesi planlanan bu uçuşta; astronotumuzu taşıyacak 'VSS Unity' yörünge altı aracı, önce bir taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik bir yüksekliğe erişecek. Ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşacak. 3 dakikaya yakın sürecek bir serbest düşme fazının ardından, mikro yer çekimi ortamında biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deney icra etmek de mümkün olacak. Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever tarafından birbirinden farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek olan deneylerin, bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli kazanımlar getireceğinden şüphem yok" açıklamasında bulundu.

Daha sonra, uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı yaptığı araştırmalar hakkında sunum yaptı. Tuva Cihangir Atasever de yörünge altı araştırma uçuşu hakkında bilgiler aktardı.