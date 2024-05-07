Özel, Bahçeli ile ne görüştü?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretlerine devam ediyor.
Özel'in bu seferki durağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.
Kapalı olarak yapılan görüşmede ne konuşulduğu merak konusu olurken, Bahçeli'nin Özel'e MHP'nin logosunun yer aldığı tablo hediye ederken, Özel'in ise Bahçeli'ye tesbih hediye ettiği öğrenildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.