Özel, Bahçeli ile ne görüştü?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretlerine devam ediyor.

Özel'in bu seferki durağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Kapalı olarak yapılan görüşmede ne konuşulduğu merak konusu olurken, Bahçeli'nin Özel'e MHP'nin logosunun yer aldığı tablo hediye ederken, Özel'in ise Bahçeli'ye tesbih hediye ettiği öğrenildi.