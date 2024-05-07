Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızılay'a yenilik getirecek projenin son aşamasına gelindiğini duyurdu.

Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Öğrencilere nefes olacak, Kızılay’a da canlılık katacak projenin son aşamasına geldik. Zafer Meydanı yenileme çalışmaları ve Öğrenci Merkezinin yapıldığı 5.440 m² alanda; sesli kütüphane, sergi ve dinlenme alanları, kentsel teras gibi sosyal alanlar bulunacak."