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MHRS'de yeni düzenlemeler neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız" dedi.

MHRS'de yeni düzenlemeler neler? mask

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.

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07 May 2024 - 12:34 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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