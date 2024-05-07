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'23 Nisan Ekspresi' ile tarihe tanıklık ettiler

Adana’da çocuklar, Milli Eğitimi Bakanlığı’nın düzenlediği proje kapsamında tren garına getirilen '23 Nisan Ekspresi' ile tarihe tanıklık etti. Görsel ve dijital eğitimlerle ülke tarihini öğrenen çocuklar bir yandan da düzenlenen etkinliklerle eğlendi.

'23 Nisan Ekspresi' ile tarihe tanıklık ettiler
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Öğrencilerde tarihi bilgi edinme, vatanseverlik ve milli bilinç, değerleri anlama ve takdir etme, empati geliştirme, geleceğe yönelik düşünme ve planlama yetilerinin geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 23 Nisan Expresi, tarihi Tren Garı’na geldi. Yüzlerce ilkokul öğrencisi de öğretmenleri ve ebeveynleriyle 23 Nisan Ekspresi’ni ziyaret etti. Hazırlanan görsel ve dijital eğitimlerle ülke tarihine dair çeşitli bilgiler edinen çocuklar, düzenlenen etkinliklerle de gönüllerince eğlendi.

23 Nisan Ekspresi’ni ziyaret eden Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “Çok güzel bir ortam. Bu meydan çok kalabalıklar gördü ama bu onların en güzeli. Çünkü geleceğimiz, istikbalimiz, umudumuz olan çocuklarımız bu alanda ülkelerinin ne zor günleri aşıp bugünlere nasıl geldiğini öğreniyorlar. Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya geldik. Tarih, sadece derste anlatılan teorik bilgilerle öğrenilen bir şey değil. Bu tür uygulamalar daha da artırılmalıdır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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07 May 2024 - 12:29 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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