07 May 2024 - 12:21- Gündem G:

"4 PKK/YPG'li yakalandı"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

"4 PKK/YPG'li yakalandı"
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yapmış olduğu açıklamaya göre 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB; "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."

# MSB, bakanlık, Sınır, hudut, Yakalandı

07 May 2024 - 12:21 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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