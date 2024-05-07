"Hamas’ın tek silahı rehineler"

İsrail Dışişleri Bakanı Katz yaptığı açıklamada, “Eğer serbest bırakılmaları için büyük bir yükümlülük altına girdiğimiz ve eve dönmeleri için her şeyi yapacağımız, kalplerimiz için çok değerli olan rehineler olmasaydı, Hamas çoktan ezilmiş ve tarihin çöplüğüne atılmış olurdu. Elindeki tek silah bu ve hayatta kalmaya çalışmak için bunu sadistçe kullanıyor. IDF'nin Refah'a girmesi savaşın iki ana hedefi ilerletmektedir. Rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması. Siyasi cephede ikna çalışmaları giderek daha da zorlaşıyor. Ancak ben bu görevi yerine getirmek ve kahraman askerlerimizin işi tamamlamasını sağlamak için her şeyi yapacağım” dedi.