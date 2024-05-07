O dizi bu hafta yayınlanmayacak!

Kanal D'nin konu, oyuncu, işleyiş sebebiyle gönüllerde taht kurmuş reyting rekortmeni dizisi Bahar, Birsen Altuntaş'ın belirttiğine göre çekimlerinin bu hafta yetişmediği ve dizinin bu hafta ekranlarda yeni bölümünün yayınlanamayacağı açıklandı.

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

MF Yapım tarafından üretilen, ilk bölümü 13 Şubat 2024'te yayınlanan, Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği, Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un senaryosunu kaleme aldığı Türk yapımı medikal, komedi ve dram türündeki dizi "Bahar", 2023'te Güney Kore'de yayınlanan Doctor Cha adlı diziden uyarlanmıştır. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak başrolleri paylaşmaktadır.