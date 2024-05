"Çin savaş uçağı helikopterimize işaret fişeği attı"

Avustralya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “4 Mayıs 2024'te HMAS Hobart, Avustralya'nın Kuzey Kore'ye karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarının uygulanmasına yönelik uluslararası çabalara katkısı olan Argos Operasyonu'nun bir parçası olarak Sarı Deniz'deki uluslararası sularda rutin faaliyetler yürütmekteydi. Bu faaliyetler sırasında, HMAS Hobart'tan kalkan bir Avustralya Kraliyet Donanması MH-60R helikopterine bir Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLA-AF) savaş uçağı tarafından engelleme yapıldı. PLA-AF uçağı Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) helikopterinin uçuş yolu boyunca işaret fişekleri bırakmıştır. Bu, uçak ve personel için risk teşkil eden emniyetsiz bir manevraydı. ADF personelinde herhangi bir yaralanma ya da MH-60R helikopterinde herhangi bir hasar meydana gelmemiş olmakla birlikte, ADF personelimizin güvenliği ve refahı en büyük önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Avustralya, Çin de dahil olmak üzere tüm ülkelerin ordularını profesyonel ve güvenli bir şekilde işletmesini beklemektedir” denildi.

BAŞBAKAN ALBANESE: ÇİN’E UYARIDA BULUNDUK

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında yaşanan helikopter olayına da değindi. Albanese, “Profesyonelce olmadığını ve kabul edilemez olduğunu düşündüğümüz bu olay hakkında Çin'e her düzeyde çok güçlü beyanlarda bulunduk. Avustralya Savunma Kuvvetleri personeli işlerini yapıyordu. Görevleri uluslararası sularda ve aynı zamanda uluslararası semalarda, Kuzey Kore rejimine karşı uyguladıkları yaptırımlarda Birleşmiş Milletler'e destek olmaktı. Bu Avustralya'nın iyi bir dünya vatandaşı olmasının bir parçasıdır ve Avustralya Savunma Kuvvetleri personeli bunu yaparken risk altında olmamalıdır. Dolayısıyla bu konuda çok net bir pozisyonumuz var. Çin ile iletişimimiz var. Buna ziyaretler de dahil ve Çin Başbakanı Haziran ayında burada olacak. Yaptığımız gibi görüşmelerde de pozisyonumuzu net bir şekilde ortaya koyacağız. Bir süredir kopuk olan şeylerden biri de diyalogdu. Diyalog önemlidir. İletişim yollarına sahip olmak her zaman ama her zaman önemlidir ve bu nedenle bu olayla ilgili tutumumuzu net bir şekilde ortaya koymak için tüm bu iletişim yollarını kullandık” ifadelerini kullandı.