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Yeni dizi yakında başlıyor!

Kanal D’nin ilk tanıtım filmi yayınlanan yeni dizisi Yalan, yakında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin hazırlıkları hızla devam ediyor.“

Yeni dizi yakında başlıyor!
Yeni dizi yakında başlıyor!
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“En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır” söylemi ile dram dolu bir anne- kız hikayesinin ekrana geleceğinin sinyalini veren yeni dizi Yalan, seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Tanıtım filmi yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor. Yalan’ın fotoğraf çekimleri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Oyuncular gri fonun önünde objektife bakarak poz verdi. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizi Yalan yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

# bir, ISE, ile

07 May 2024 - 11:11 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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