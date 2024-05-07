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İZBAN raydan çıktı

İZMİR Banliyö Sistemi (İZBAN) hattında Alsancak istikametine giden trenin vagonunun bir tekeri raydan çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yolcular tahliye edilirken, seferler durduruldu.

İZBAN raydan çıktı mask
İZBAN raydan çıktı
İZBAN raydan çıktı
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Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İZBAN hattında Alsancak istikametine giden trenin 3'üncü vagonunun bir tekeri raydan çıktı. Makinist treni durdurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yolcular tahliye edildi. Seferler geçici süreyle durdurulurken, trenin tekrardan raya alınacağı belirtildi.

İZBAN yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Alsancak makas bölgesinde yaşanan sorun nedeniyle bir trenimiz hatta kaldı. Alsancak İstasyonu'na giriş çıkışlar geçici bir süre durduruldu. Seferlerimiz normale döndüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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07 May 2024 - 11:10 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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