İZBAN raydan çıktı

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İZBAN hattında Alsancak istikametine giden trenin 3'üncü vagonunun bir tekeri raydan çıktı. Makinist treni durdurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yolcular tahliye edildi. Seferler geçici süreyle durdurulurken, trenin tekrardan raya alınacağı belirtildi.
İZBAN yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Alsancak makas bölgesinde yaşanan sorun nedeniyle bir trenimiz hatta kaldı. Alsancak İstasyonu'na giriş çıkışlar geçici bir süre durduruldu. Seferlerimiz normale döndüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.