Refah’ın doğusundan tahliye ediliyor

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Filistin Kızılay Derneği'nin Refah'taki genel merkezinin içinden çekilen görüntülerde, işgalcilerin kentin doğusundaki bazı bölgelere askeri bir saldırıya hazırlık olarak boşaltılması yönünde bildirimde bulunmasının ardından binlerce vatandaşın tahliye edildiği görülüyor. Bu durum, Refah kentinin doğusundaki bölgelere yönelik artan İsrail hava saldırılarıyla aynı zamana denk geliyor. Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan Refah'taki siviller için insani bir felaket uyarısında bulundu” ifadeleri kullanıldı.

Örgüt tarafından paylaşılan görüntüde, sivillerin kamyonlara yükledikleri eşyalarla Refah’ın doğusundan uzaklaştığı görüldü.