Refah kapısında neler oluyor?

IDF, dün Refah sınır kapısının Gazze tarafında kontrolünü sağladığını, Kerem şalom bölgesine atılan roketler sonucunda 4 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. IDF açıklamasında, “IDF birlikleri Refah'ın doğusundaki geçidin teröristler tarafından kullanıldığına dair istihbaratın ardından geçidin Gazze tarafında operasyonel kontrol sağlamayı başardı. Refah Geçidi bölgesinden Kerem Şalom Geçidi bölgesine doğru atılan roketler 4 IDF askerinin ölümüne ve birkaçının da yaralanmasına yol açtı. Doğu Refah bölgesinde yaşayanlar operasyon öncesinde geçici olarak Al-Mawasi'deki genişletilmiş insani yardım alanına tahliye edildi. IDF, sahra hastanelerinin, çadırların genişletilmesini ve bölgede su, gıda ve tıbbi malzemelerin arttırılmasını kolaylaştırdı” dedi.

IDF ayrıca, Refah’ın belli bölgelerinde operasyonlar düzenlediklerini vurgulayarak, “Doğu Refah'ın belirli bölgelerindeki Hamas teröristlerini ve altyapısını ortadan kaldırmaya yönelik hassas bir terörle mücadele operasyonu, istihbarata dayalı olarak gece saatlerinde başladı” ifadelerini kullandı.