- Dünya

Operasyona devam edeceğini duyurdu

İsrail Başbakanlığı, Savaş Kabinesi’nin Refah’ta operasyon düzenlemeye devam etme kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Savaş Kabinesi, Hamas'a askeri baskı uygulamak amacıyla İsrail'in Refah'taki operasyonunu sürdürmesine oy birliğiyle karar verdi” denildi.

Operasyona devam edeceğini duyurdu mask

İsrail Başbakanlık Ofisi dün yaptığı açıklamada, Savaş Kabinesi’nin Gazze’nin Refah kentine operasyon düzenlemeye devam etme kararı aldığını belirterek, “Bu akşam Savaş Kabinesi, rehinelerimizin serbest bırakılmasını hızlandırmak ve savaşın diğer hedeflerine ulaşmak için Hamas'a askeri baskı uygulamak amacıyla İsrail'in Refah'taki operasyonunu sürdürmesine oy birliğiyle karar verdi. Hamas'ın önerisi İsrail'in temel taleplerini karşılamaktan uzak olsa da İsrail, kabul edilebilir şartlar üzerinde bir anlaşmaya varma olasılığını en üst düzeye çıkarmak amacıyla Mısır'a üst düzey bir heyet gönderecek” dedi.

# bir, Operasyon, Gazze, Hamas

07 May 2024 - 10:40 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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