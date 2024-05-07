Operasyona devam edeceğini duyurdu

İsrail Başbakanlık Ofisi dün yaptığı açıklamada, Savaş Kabinesi’nin Gazze’nin Refah kentine operasyon düzenlemeye devam etme kararı aldığını belirterek, “Bu akşam Savaş Kabinesi, rehinelerimizin serbest bırakılmasını hızlandırmak ve savaşın diğer hedeflerine ulaşmak için Hamas'a askeri baskı uygulamak amacıyla İsrail'in Refah'taki operasyonunu sürdürmesine oy birliğiyle karar verdi. Hamas'ın önerisi İsrail'in temel taleplerini karşılamaktan uzak olsa da İsrail, kabul edilebilir şartlar üzerinde bir anlaşmaya varma olasılığını en üst düzeye çıkarmak amacıyla Mısır'a üst düzey bir heyet gönderecek” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.