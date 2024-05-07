Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Toros Mahallesi'nde silah sesi duyulduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine adrese giden ekipler, Suriye uyruklu 4 kişinin, kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiğini belirledi. Alkollü oldukları tespit edilen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 4 kişi, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alındı. 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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Havaya ateş açtı!
Konya'nın Ereğli ilçesinde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden, alkollü ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Suriye uyruklu 4 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.