Havaya ateş açtı!

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Toros Mahallesi'nde silah sesi duyulduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine adrese giden ekipler, Suriye uyruklu 4 kişinin, kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiğini belirledi. Alkollü oldukları tespit edilen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 4 kişi, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alındı. 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.