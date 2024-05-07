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11 ilde FETÖ operasyonu; 19 gözaltı

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.İ

11 ilde FETÖ operasyonu; 19 gözaltı mask

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2 üsteğmen ve 4 astsubay, 16 darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1 aktif polis memurunun bulunduğu bildirildi. Şüphelilere yönelik, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı desteği ile 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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07 May 2024 - 10:30 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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