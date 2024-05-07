Bakan Tekin'den Öğretmenlere Müjde!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya paylaşımında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.
Bakan Tekin; "Ülkemizin her alanda uluslararası rekabet gücünü artırmak, toplumsal gelişimde devamlılık sağlamak ve evlatlarımızı nitelikli bir eğitimle buluşturmak için insan kaynaklarımızı güçlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ele aldığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız son değerlendirmeler neticesinde 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize katılacak tüm meslektaşlarıma şimdiden hayırlı olsun. Desteklerini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.