Amasya'da konakta yangın

Hacı İlyas Mahallesi Agah Efendi Sokak’taki Vedat Sayar’a ait 2 katlı konakta, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp 4 binaya daha sıçradı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı. Konakta yapılan incelemede, Vedat Sayar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sayar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Konak kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda ise zarar oluştu.
Bu arada, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da söndürme çalışmalarını yakından takip etti.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.