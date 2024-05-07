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Park halindeki kamyona çarptı

Ankara’da seyir halinde bulunan otomobil, park halindeki kamyona çarptı.

Park halindeki kamyona çarptı
Park halindeki kamyona çarptı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ecevit Güneş'in kullandığı 06 PNF 27 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 PCH 25 plakalı kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Ecevit Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde sıkışan Güneş'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra cenaze

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07 May 2024 - 08:56 DHA Ankara- Gündem

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