Park halindeki kamyona çarptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ecevit Güneş'in kullandığı 06 PNF 27 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 PCH 25 plakalı kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Ecevit Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde sıkışan Güneş'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra cenaze
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.