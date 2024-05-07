Avcılar'da vinç devrildi

İstanbul, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılan bir binanın inşaatına demir taşımak için getirilen 34 GHR 710 vinç, toprakta oluşan çökme nedeniyle devrildi. Vincin taşıma görevi gören tonlarca ağırlıktaki parçası ise sokakta park halinde bulunan Hasan Keskinkılıç'a ait otomobilin üzerine düştü. Otomobilin tavan ve arka bölümü tamamen çökerken, bu sırada binadan çıkan bir kişi canını son anda kurtardı. İnşaat alanında çalışan işçilerden biri de bacağından hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Bacağı zedelenen işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaparken, trafik ekibi ise gerekli önlem ve izin alınmadığı gerekçesiyle operatöre 3 bin 100 TL ceza uyguladı. Kaza yapan vinç, başka bir vinç yardımı ile kaldırıldı.

" BÜYÜK BİR TEDBİRSİZLİK VAR"

Otomobili hasar gören Hasan Keskinkılıç, "Birden gürültülü bir ses duyduk. Dışarı çıkınca baktım arabanın üzerinde vinç var. O anda yoldan geçen iki vatandaşın üzerine gelebilirdi. Yani ne bileyim Allah cana vermesin. Yapacak bir şey yok. Normalde bilinçsiz bir yere koymuşlar, kaldırım çöküyor. Büyük bir tedbirsizlik var burada. Yani bunun gerekeninin yapılması lazım" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan vincin devrildiği anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde vincin devrilme anı yer alırken, o sırada binadan çıkan bir kişi ise son anda kurtuldu.