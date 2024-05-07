TürkMedya'da Üst Düzey Atama!

Uzunca bir süredir TürkMedya bünyesinde yer alan FIÇICI, Mart 2018’den beri Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı, Ocak 2020’den beri Akşam Dijital Yayın Yönetmenliği görevlerini yürütüyordu. Serkan FIÇICI, 6 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Akşam Gazetesi yazarlığının yanısıra TürkMedya Dijital Genel Yayın Yönetmenliği görevini de yürütecek.
TürkMedya’dan yapılan duyuruda; yeni organizasyon yapılanmasında iletişim ve koordinasyonu daha güçlü kılmak amacıyla TürkMedya Dijital Genel Yayın Yönetmenliği kadrosunun oluşturulduğuna vurgu yapıldı. FIÇICI, TürkMedya’nın tüm mecralarının dijital operasyonlarından ve dijital yayınlardan sorumlu olarak çalışmalarını sürdürecek
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.